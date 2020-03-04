تأجيل مباراة نابولي وانتر في كأس إيطاليا بسبب مخاوف من فيروس كورونا

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تأجلت مباراة نابولي مع ضيفه انتر المقررة الخميس في اياب نصف نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، الى موعد غير محدد بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، بحسب ما ذكرت الاربعاء رابطة الدوري الايطالي.

وقالت الرابطة في بيان "يعلن رئيس الرابطة ان هذه المباراة تأجلت الى وقت غير محدد في المستقبل". وتقدم نابولي خصمه انتر 1-صفر في مباراة الذهاب.

واضافت الرابطة انها تصرفت وفقا لطلب من محافظ نابولي الذي دعا الى تأجيل المباراة.

وكانت السلطات المحلية قررت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، إرجاء مباراة بين يوفنتوس وضيفه ميلان في الدور عينه والتي كانت مقررة الاربعاء. ولم يتم تحديد أي تاريخ جديد للمواجهة التي انتهى فصلها الأول بالتعادل ذهابا في ميلانو 1-1.

وكان من المفترض أن تقام مباراة يوفنتوس وميلان مساء الأربعاء على ملعب "أليانز" في تورينو، لكن المحافظ كلاوديو بالومبا اعتبر أن القيود التي فرضتها الحكومة على من يمكنه حضور الأحداث الرياضية، ليست كافية لضمان السلامة.

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وقال بالومبا أن القرار اتخذ على أساس "التقييمات التي أجرتها وحدة الأزمات في منطقة بيدمونت" ومستشار الصحة الإقليمي لويجي إيكاردي الذي أصر على "تجنب التجمعات العامة الكبيرة".

وارتفع عدد الوفيات في إيطاليا الثلاثاء الى 79 بسبب فيروس كورونا، فيما أعلن حتى الآن عن إصابة أكثر من 2500 شخص.

وكان من المفترض أن تكون المباراة مغلقة بوجه المشجعين القادمين من المناطق الاكثر تضررا من تفشى فيروس كورونا، بحسب ما أعلن سابقا يوفنتوس، مبررا قراره بمرسوم تبنته الحكومة الايطالية الاحد حول اجراءات مكافحة الفيروس الذي يحظر التنقل المنظم لمشجعين من لومبارديا وفينيتو وإميليا رومانيا وكذلك من مقاطعات سافونا وبيسارو وأوربينو حتى الثامن من آذار/مارس.

وسبق للأندية الإيطالية أن أرجأت لقاءات عدة في الدوري بسبب تفشي الفيروس، أبرزها كان مقررا الأحد بين يوفنتوس وإنتر اللذين سينتظران حتى أيار/مايو لخوض هذه المواجهة.

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