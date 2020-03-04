حجر صحي لفريقي كوفيديس وغروباما للدراجات حتى 14مارس

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وُضع فريقا كوفيديس وغروباما للدراجات الهوائية في حجر صحي في الامارات العربية المتحدة حتى 14 اذار/مارس الجاري، بعد الاعلان عن تسجيل ست اصابات جديدة بفيروس كورونا مرتبطة بحالتين ساهمتا بالغاء طواف الامارات الاسبوع الماضي، وذلك بحسب ما ذكر الاربعاء الفريقان الفرنسيان.

قال تييري فيتو رئيس فريق كوفيديس في بيان "أبلغنا رسميا للتو أننا في حجر صحي حتى الرابع عشر من اذار/مارس".

تابع "من المؤكد ان الموعد النهائي بعيد (برغم انه عشرة ايام فقط) لكنه يشكل ارتياحا بطريقة ما... كان من الصعب العيش بدون موعد نهائي والتوقع الدائم لنتيجة قريبة لم تحدث ابدا".

اردف بعد حالة الارباك التي عاشها الفريق في الايام القليلة الماضية "نعرف الان ما يمكن توقعه، ولو ان الحجر في غرفة ما سيستمر، سينجح الجميع في ايجاد انشطة مختلفة للتلهي...".

وكانت وزارة الصحة الإماراتية أعلنت الثلاثاء تسجيل ست إصابات جديدة من جنسيات مختلفة، احتكوا بحالتين تم تشخيصهما خلال الطواف الذي تم إلغاء آخر مرحلتين منه.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية ان المصابين هم روسيان وإيطاليان وألماني وكولومبي "تم التعرف عليهم من خلال فحص المخالطين للإصابتين اللتين تم الإعلان عنهما في سباق دراجات طواف الإمارات".

وألغيت المرحلتان الأخيرتان بعد تشخيص إصابة فنيين من احد الفرق المشاركة، ما دفع السلطات الى وضع عشرات المتسابقين والفنيين وغيرهم في حجر صحي في فنادق بأبوظبي.

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بدوره، قار أرنو ديمار قائد غروباما-أف دي جي "نحن رسميا في حجر صحي مع احتمال العودة في 14 اذار/مارس" آملا في "عودة الى الوطن لتنفيذ هذا الحجر في المنزل".

وأوضح ديمار "علمنا ان اشخاص مصابين بفيروس كورونا تشاركوا معنا الطابق عينه في الفندق".

تابع "نطبق الان اللوائح الصحية ونفهم الموقف بشكل افضل، حتى لو كانت فحوصنا جميعا سلبية في الفريق".

وسمح لافراد بعض الفرق بالمغادرة، لكن العديد من الأشخاص لا يزالون قيد المراقبة. ولا تزال ثلاثة فرق من اصل عشرين عالقة في الامارات، وهي غازبروم الروسي، غروباما-اف دي جي وكوفيديس الفرنسيان، فيما قرر فريق الامارات البقاء في البلاد للخضوع لفحوص اضافية.

وارتفع عدد الإصابات المسجلة في الامارات الى 27 بينهم خمس حالات أعلنت السلطات شفاءها.

واتخذت السلطات إجراءات احترازية عديدة آخرها تعليق الدارسة في المدارس والمؤسسات التربوية الأخرى الحكومية والخاصة لمدة اربعة أسابيع ابتداء من الأحد المقبل.

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