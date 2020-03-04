سيلاس يستقيل من منصبه مدربا لسبورتينغ

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أعلن المدرب البرتغالي جورج مانويل فرنانديز "سيلاس" الثلاثاء، استقالته من منصبه على رأس الجهاز الفني لنادي سبورتينغ بعد ستة أشهر فقط على توليه المهمة، وذلك إثر الخسارة أمام فاماليكاو 1-3 في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري المحلي.
وهي الخسارة الثانية على التوالي للفريق الذي ودّع الخميس الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بعد سقوطه المدوي على أرض بشكشهير التركي 1-4، بعد أن فاز ذهابا 3-1.
ويحتل سبورتينغ المركز الرابع على لائحة ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 39 نقطة، بفارق 20 نقطة عن بورتو المتصدر.
وأكد سيلاس الذي استلم منصبه في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، في المؤتمر الصحافي الذي تلا المباراة بأن روبن أموريم مدرب سبورتينغ براغا سيخلفه في منصبه.
وفي حال صحت توقعات سيلاس فإن أموريم سيكون المدرب السادس للفريق منذ انتخاب رئيسه فريدريكو فاراندوس قبل عام ونصف.
وقد يصبح الدولي السابق أموريم (35 عاما) المرتبط بعقد مع براغا يلزمه بدفع عشرة ملايين يورو كبند جزائي في حال قرر مغادرة الفريق، المدرب الأغلى في البرتغال على الرغم من أنه يخوض تجربته الأولى كمدرب أحد فرق دوري الأضواء.
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