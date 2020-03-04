شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل السوبر الأفريقي للزمالك والكؤوس للأهلى فى كرة اليد بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الاتحاد الأفريقي لكرة اليد بإبلاغ الاتحاد الجزائري بتأجيل النسخه 27 من كأس السوبر الأفريقي بين الزمالك والنجم الساحلي المؤهلة لكأس العالم للأندية والنسخة 36 من كأس أفريقيا للأندية المقرر والذي كان مقرر إقامتهما بالجزائر نهاية شهر مارس الجارى لأجل غير مسمى .

كان من المقرر أن يشارك فريق الاهلى فى نسخة بطولة الكؤوس .

وقامت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد بتعديل موعد الجولة الأخيرة بدوري المحترفين فى ظل إعداد المنتخب للأولمبياد وسفر الاهلى و الزمالك لتقام يوم ٢٥ مارس بدلا من يوم 19 من نفس الشهر .

من ناحية أخرى، كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن تأجيل لقاءات الجولة الأخيرة بدورى المحترفين لتقام يوم 25 مارس الجارى بدلا من يوم 19، والتي تشهد لقاء القمة بين الأهلى والزمالك .

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ومن جانبه كشف عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات ، أن تأجيل مباريات هذه الجولة إلى يوم 25 من أجل تجمع المنتخب و فقا لخطة الإعداد إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

وتشهد الجولة الأخيرة لقاءات قوية بخلاف مباراة الأهلى والزمالك ، بين كل من طلائع الجيش مع الأوليمبى و سبورتنج مع سموحة و هليوبوليس مع البنك الأهلى .

أما الجولة السادسة فتقام يوم 12 مارس بين كلا من ، الأهلى مع طلائع الجيش و الزمالك مع سبورتنج و الأوليمبى مع هليوبوليس و سموحة مع البنك الأهلى .

أما الجولة الخامسة بدورى محترفى الرجال فتقام يوم الخميس 5 مارس المقبل بمواجهات بين كل من، سبورتنج مع الأهلى، وطلائع الجيش مع هليوبوليس، والبنك الأهلى مع الزمالك، وسموحة مع الأوليمبى .

ونجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرا جدول الترتيب على صعيد الرجال بـ21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية، بينما تأهل الأهلى أيضا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين، بالرغم من تصدره للنقاط الاعتبارية.