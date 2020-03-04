شكرا لقرائتكم خبر عن أبوريدة و حسن حمدى يشهدان حفل تكريم رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولى والافريقى لكرة القدم، و حسن حمدى رئيس النادى الأهلى السابق على حضور حفل تكريم اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، للدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء .

و شهد حفل التكريم حضور عدد من رموز الرياضة و كرة اليد تحديدا من بينهم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية و المجلس الحالي للاتحاد المصرى برئاسة هشام نصر ، وذلك في أحد فنادق مصر الجديدة .

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وكان الاتحاد الدولى لكرة اليد برئاسة حسن مصطفى قد منح في إجتماعاته بالقاهرة شرف تنظيم كأس العالم للرجال 2025 لثلاث دول مشترك بين (كرواتيا - الدنمارك - النرويج)، جاء ذلك خلال اجتماعه بمصر فى أحد فنادق التجمع الخامس.

كما تم إسناد تنظيم بطولة العالم للرجال عام 2027 (ألمانيا) والسيدات بالنمسا، فيما تم إسناد بطوله كأس العالم للسيدات 2025 لألمانيا وهولندا، بينما تستضيف سلوفينا كأس العالم للسيدات تحتً 20سنة وألمانيا الرجال 2023 فى ألمانيا والسيدات 2024 بمقدونيا، و2025 للشباب تحت 21 سنة فى بولندا.

يذكر أن الاتحاد الدولى لكرة اليد قد منح مصر استضافة بطولة العالم لكرة اليد القادمة والمقرر إقامتها فى 2021، من خلال 6 صالات مغطاة. ويعقد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، اجتماعات بصفة دورية مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم القاهرة حضرها مؤخرا اللواء محمد نور المدير التنفيذى للوزارة، والدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، واللواء على درويش مدير هيئة استاد القاهرة، وهدى أيوب رئيس الإدارة المركزية للاستثمار، اللواء فوزى عطية مستشار الوزير للمشروعات، ومحمد نصر المستشار المالى للوزير، وحسين لبيب مدير البطولة وهشام نصر رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وأعضاء اللجنة المنظمة.