شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء الأهلى عند الزمالك فوائد.. سوبر كورة يكشف كيف استعد كارتيرون للقاء الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وواجه كارتيرون الترجى التونسى فى رادس، أثناء توليه القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، وتلقى الهزيمة بثلاثية نظيفة فى المواجهة الأخيرة التى جمعت الفريقين فى نهائى أبطال أفريقيا موسم 2018، ويخسر معها لقب البطولة، وكانت السبب وراء رحيله من الأهلى .

وخاض فريق الزمالك تدريبه الأول استعدادا لمباراة الترجي التونسي علي الملعب الفرعي بإستاد رادس وسط سقوط شديد للأمطار ، قبل 48 ساعة من المباراة ، وحرص المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في تونس وهاني زادة وعلاء مقلد وأحمد مرتضى وحماده أنور أعضاء المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة على مؤازرة الفريق في التدريبات .

من ناحية أخرى وافق الأمن التونسى على حضور 60 الف متفرج مباراة الزمالك وهو رقم كبير لاول مرة يحدث لاول مرة خلال السنوات الأخيرة وذلك رضوخا للضغوط الجماهيرية الراغبة في مؤازرة الترجي والثار وتعويض خسائره الأخيرة من الزمالك في السوبر الإفريقي بقطر وذهاب الابطال بنتجة 1/3.

واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة بالزمالك علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة الترجي التونسي، ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل يضم كل من :



حراسة المرمي : محمد أبو جبل حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم امام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي

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خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – احمد سيد زيزو

خط الهجوم : مصطفي محمد – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما

قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الترجي

وضمت قائمة الزمالك كلا من: محمد أبو جبل، محمود جنش، محمد صبحى، محمد عواد، حازم إمام، محمد عبد السلام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الشافى، أحمد عيد، طارق حامد، محمد حسن، فرجانى ساسى، احمد سيد زيزو، مصطفى فتحى، أوباما، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، شيكابالا، محمد عنتر، مصطفى محمد، كاسونجو، إسلام جابر.

فيما استبعد كارتيرون كلا من: عبد الله جمعة وكريم بامبو ومحمد عبد الغنى وعمر السعيد من السفر.