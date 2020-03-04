شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بتونس يدعو بعثة الزمالك لمأدبة عشاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجه نبيل حبشي السفير المصرى في تونس الدعوة على العشاء لبعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مساء اليوم، والمتواجدة في تونس استعدادا لمواجهة الترجى بعد غدا الجمعة في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا .

كان السفير المصري قد حضر مران الفريق والذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد رادس اليوم من أجل مؤازرة الفريق قبل مواجهة الترجى التونسى يوم الجمعة المقبل بإياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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كما حرص نبيل حبشي سفير مصر في تونس على استقبال بعثة فريق الزمالك في المطار مع هاني زادة عضو مجلس أدارة القلعة البيضاء الذي تواجد قبل البعثة بثلاثة ايام.

ويلتقي الزمالك مع الترجى التونسى يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات العودة لدور الـ8 بدورى أبطال أفريقيا، وفاز الفريق الأبيض فى مباراة الذهاب بالقاهرة بنتيجة 3 ـ 1.

وخاض الزمالك التدريب اليوم الأربعاء المقبل على الملعب الفرعي لأستاد رادس، فى إطار الاستعدادات لمواجهة الترجى التونسى التى ستجمع بينهما فى التاسعة مساء الجمعة المقبل، فى إياب دور ربع النهائى منافسات منافس بطولة دورى أبطال إفريقيا، التى ستقام على استاد رادس.