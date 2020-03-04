شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة لحراس مرمى المصرى في المغرب استعدادا لنهضة بركان بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب طارق العشرى المدير الفني للمصرى البورسعيدى من أيمن بسيونى مدرب حراس مرمى الفريق وضع برنامج تدريبى خاص لثنائى حراسة المرمى أحمد عبد الفتاح ومحمد شحاته اللذان سيحرسا مرمى الفريق خلال الفترة المقبلة بعد إصابة أحمد مسعود الحارس الأساسى وابتعاده عن المشاركة مع الفريق خلال المعسكر الحالى بالمغرب فى إطار الاستعدادات لمواجهة نهضة بركان فى إياب دور الثمانية من الكونفيدرالية الأفريقية .

كان أحمد عبد الفتاح تسبب في إحراز هدفين في مرماه خلال مباراة نهضة بركان في ذهاب دور الثمانية للكونفيدرالية الأفريقية وادت لتعادل المصرى بهدفين لمثليهما بعدما كان متقدما بهدفين مقابل هدف ، خاصة الهدف الثانى للضيوف الذى جاء من ضربة ركنية تباطأ الحارس في الخروج من مرماه لينقض عليها محسن ياجور مهاجم الفريق المغربى ويحرز هدف التعادل لفريقه .

ورفض طارق العشرى تحميل حارسه نتيجة لقاء نهضة بركان في لقاء الذهاب خاصة وانه مازال صغير السن ، إلا أنه في الوقت نفسه شدد على مدرب الحراس بضرورة تكثيف التدريبات من أجل رفع المستوى الفني لحراس الفريق .

وعقد عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للنادى المصرى اجتماعاً مع اللاعبين طالبهم خلاله بالتحلى بالالتزام خلال التواجد بالمغرب ، وطالب السقا لاعبيه بالحفاظ على صورة مصر في المحافل الخارجية لاسيما بعد الاحداث السيئة التي شهدتها مباراة السوبر المحلى بين الاهلى والزمالك في الامارات وتركت انطباعاً سيئاً للغاية مشدداً على لاعبيه ضرورة الابتعاد عن الاعتراض على التحكيم.

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ودخل المصرى معسكراً بمدينة كازابلانكا لمدة 3 أيام ثم يسافر لمدينة بركان التى تستضيف المباراة ليقيم معسكر هناك لمدة 3 أيام أخرى لاسيما أن الفاصل بين المدينتين حوالى 60 كيلو متراً.

وعلى نفس الوتيرة طالب طارق العشرى المدير الفني للمصرى البورسعيدى لاعبيه بحصد بطاقة التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية من أجل مواصلة تمثيل الكرة المصرية في المحافل الافريقية وتعويض جماهير بورسعيد عن النتائج المتراجعة على صعيد بطولة الدوري وكأس مصر .