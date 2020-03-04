شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال علي رأس قائمة الطلائع لمواجهة إنبي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم اليوم الأربعاء فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى استعداداته لمواجهة إنبى بالجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى العام، المقرر لها الخامسة عصر غد الخميس على استاد جهاز الرياضة العسكرى، حيث خاض الفريق مرانه الرئيسى، ثم أعلن بعدها المدير الفنى قائمة المباراة التى تدخل معسكراً مغلقاً بأحد فنادق القاهرة استعداداً لمواجهة الفريق البترولى.

وضمت القائمة كل من :"محمد بسام وكريم طارق ومحمد ناصف وخالد سطوحي ومحمود عاطف ومصطفي محمود وأبو بكر ديارا ومحمد سمير ومهند لاشين وأحمد سمير وعمرو السيسي وناصر منسي وعبد الرحمن زولا وأحمد داوودا وعمار حمدي وعمرو جمال وفرانك ستيفن وكيفين موهير"

ودخل الطلائع معسكرا مغلقا ببرج العرب لمدة 5 أيام استعداداً لانطلاق مباريات الدور الثانى للدورى، والتى يتطلع الفريق خلالها لتدشين رحلة تصحيح المسار بعد النتائج المتراجعة فى الدور الأول للمسابقة، والتى وضعت الفريق فى المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة من إجمالى 17 مباراة، واستقر عبد الحميد بسيونى على إقامة أربع مباريات ودية لتجهيز لاعبيه لانطلاق مباريات الدور الثانى والتى يستهلها الطلائع بمواجهة إنبى غداً ويحاول الجهاز الإدارى للفريق التنسيق مع الأندية لتحديد الأطراف الأخرى للمباريات الودية التى طلب بسيونى أن تكون متدرجة المستوى لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين قبل الدور الثانى.

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على الجانب الآخر، نزع عمرو السيسى لاعب طلائع الجيش الجبيرة التى وضعها على قدمه بعد إصابته بالتواء فى الكاحل خلال أحد التدريبات، ليصبح جاهزاً للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه، فيما يستعيد طلائع الجيش جهود لاعبه على الفيل فى مواجهة إنبى المقبلة بعدما غاب عن مباراة المقاصة بكأس مصر بداعى الإيقاف.

وفى سياق آخر، يعكف الجهاز الفنى للطلائع على دراسة مباريات إنبى قبل مباراة الفريقين معاً بانطلاق مباريات الدور الثانى للدورى تمهيداً للتعرف على نقاط القوة والضعف للفريق البترولى قبل ملاقاته فى الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى، ونجح طلائع الجيش فى تحقيق الفوز على مصر المقاصة بهدف مقابل لا شىء أحرزه كيفين موهيرى فى الدقيقة 15 من عمر المباراة التى أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس مصر ليتأهل الفريق لدور الثمانية، ويضرب موعداً مع بيراميدز بعد فوزه على الإسماعيلى بهدف دون رد.