شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان: مباراة الترسانة صعبة بسبب موقفهم فى جدول الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، جاهزية كافة لاعبيه المتاحين، لمواجهة الترسانة، يوم الاثنين المقبل، على ملعب الشواكيش، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر لمباريات مجموعة القاهرة والقناة بدوري الدرجة الثانية.

وقال شعبان في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا عبر الانترنت، إن الحالة الفنية والمعنوية للاعبين مرتفعة للغاية، مشددا على حالة التحدي التي رفعها لاعبو سيراميكا كليوباترا بعد اقتراب ناديي بتروجت والداخلية من المنافسة، وبات فارق النقاط ثلاثة فقط.

وأضاف المدير الفني: "مباراة الاثنين ستكون صعبة على الفريقين، لا سيما وأنها تقام على ملعب الترسانة ووسط جماهيرهم، موقف الشواكيش الصعب، التعادل في هذه المباراة سيكون بمثابة الخسارة بالنسبة لهم، النقطة لن تفيد الشواكيش في صراع البقاء بدوري الدرجة الثانية، المباراة ستكون قوية من الطرفين".

وأتم حديثه قائلا: "كل اللاعبين جاهزون لهذه المباراة، الكل استعد فنيا وبدنيا ومعنويا بالشكل الأمثل، خضنا مباراة ودية واحدة أمام البنك الأهلي وألغينا المباراة الثانية، لعبنا لقاء البنك الودي من ثلاثة أشواط، مدة كل شوك 45 دقيقة، وأشركنا من لعب طوال الفترة الماضية مدة قصيرة خوفا عليهم من الإجهاد".

وواصل فريق بتروجت بقيادة علاء عبد العال سلسلة انتصاراته محققا الفوز على الزرقا بهدف مقابل لا شىء أحرزه سامح إبراهيم في الدقيقة 15 من الشوط الأول، فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشر للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى، رافعا رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث للمجموعة بفارق الأهداف عن الداخلية صاحب المركز الثانى، بينما تجمد رصيد الزرقا عند 8 نقاط في مؤخرة جدول الترتيب.

وأسفرت باقى المؤجلات عن فوز الداخلية على الترسانة بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب نادى السكة الحديد، ليرتفع رصيد أبناء هشام زكريا إلى 28 نقطة في المركز الثانى للمجموعة، بينما تجمد رصيد الشواكيش عند 14 نقطة في المركز قبل الأخير للمجموعة ليزداد موقفه سوءا ويقترب من توديع دورى القسم الثانى.

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أحرز الأهداف الثلاثة في الشوط الأول على حسين هدفين في الدقيقتين 30،11 ومحمود طلعت الهدف الثالث في الدقيقة 30، وحصل أحمد بحبح لاعب الداخلية على بطاقة حمراء في الدقيقة 15 من الشوط الثاني للإنذار الثاني.

وفاز فريق النصر على فريق النجوم بهدف محمود السيد في الدقيقة 46 من الشوط الثانى ليرتفع رصيد الفائز إلى 22 نقطة في المركز الخامس للمجموعة ، بينما تجمد رصيد النجوم عند 21 نقطة في المركز السادس.

وكانت نتائج نفس الجولة أسفرت عن تعادل سيراميكا كليوباترا والقناة إيجابيا بهدف لمثله بينما تعادل جمهورية شبين وكوكاكاولا سلبيا ليرتفع رصيد الأول إلى 21 نقطة، بينما ارتفع رصيد كوكاكولا إلى 18 نقطة، كما تعادل المريخ البورسعيدى مع منتخب السويس بهدفين لمثليهما.