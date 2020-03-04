رياضة | أول تعليق من تركي على الاستقالة من الرئاسة الشرفية للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من تركي على الاستقالة من الرئاسة الشرفية للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق تركي آل الشيخ رئيس هئية الترفيه السعودية على أسباب استقالته من الرئاسة الشرفية بالنادي الأهلي التي نشرها منذ أيام عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وكتب تركي آل الشيخ عبر "فيسبوك" :"وصلتني الكثير من الاستفسارات والكثير من الاسئلة من أحبابي المحترمين من مصر الحبيبة ... تستفسر عن سبب الاستقالة وتوقيتها ... أنا أمر الآن بظروف صحية وارتباطات في العمل كبيرة بالإضافة لتملك نادي الميريا والشروع في المفاوضات لتملك نادي آخر في أوروبا أو امريكا الجنوبية ". وتابع:" ففضلت الانسحاب والاحتفاظ بالاهلي في قلبي ... والجمعية العمومية وانتخابات النادي قريبة ووقتها لكل حادث حديث ... حفظ الله مصر وحفظ الله امتنا العربية ودامت مصر بأمن ورخاء".

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