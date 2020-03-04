رياضة | رغم تألقه أمام ليفربول.. ويليان يرفض التجديد مع تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم تألقه أمام ليفربول.. ويليان يرفض التجديد مع تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصر النجم البرازيلي الدولي "ويليان بورجيس دا سيلفا" على عدم توقيع جديد مع تشيلسي، رغم عودته للمشاركات مع البلوز، والتي كان آخرها بالأمس ضد ليفربول، في دور الـ16 من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، وتسجيله هدفاً ضمن هدفي فريقه في المباراة.

ووفقاً لشبكة UOL البرازيلية، فإن ويليان رفض آخر العروض المقدمة له من إدارة البلوز، وأصر على عدم تجديد تعاقده، والذي ينتهي في يونيو المقبل.

وتضمن العرض تجديد تعاقد ويليان لمدة عامين، بحيث ينتهي في صيف عام 2020.

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ويرتبط ويليان بالإنضمام لفريق برشلونة الإسباني، والذي حاول ضمه في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية بطلب من مدرب الفريق السابق إرنستو فالفيردي، إلا أن تشيلسي رفض كل العروض المقدمة للتفريط في خدماته.

وجدد برشلونة طلبه في يناير الماضي، إلا أن المفاوضات توقفت بسبب رحيل فالفيردي، وتعيين كيكي سيتين خلفاً له.

وليس برشلونة هو الفريق الوحيد المهتم بضم صاحب الـ31 عاماً، حيث يسعى فريق يوفنتوس لضمه في الصيف المقبل، لا سيما وأنه سيكون متاحاً دون مقابل.

وإنضم ويليان لتشيلسي في صيف عام 2013 بطلب من البرتغالي جوزيه مورينيو، قادماً من نادي أنجي الروسي، وحصل مع الفريق على لقب الدوري الإنجليزي عام 2017 ولقب الدوري الأوروبي عام 2019