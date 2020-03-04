رياضة | الأهلي يحسم الجدل حول مشاركته في اعتزال طارق التائب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم الجدل حول مشاركته في اعتزال طارق التائب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسؤولو النادي الأهلي موقفه من خوض مباراة اعتزال طارق التائب لاعب الهلال السابق بعد الأنباء التي انتشرت مؤخراً عن توقيع شرط جزائي على النادي الأحمر بقيمة 3 مليون جنيه.

وكشف مصدر داخل الأهلي عن مشاركة الفريق في مباراة اعتزال الدولي الليبي، طارق التائب، لاعب الهلال السعودي السابق ولا نية للتراجع عن ذلك القرار.

وأكد المصدر على أن مسؤولو الأهلي وافقوا على خوض المباراة، وتم توقيع العقود الخاصة بالمباراة مقابل حصول النادي على 400 ألف دولار، وهو ما يقارب من 8 مليون جنيه مصري.

وتم الاتفاق على تقاضي الأهلي مبلغ 400 ألف دولار مقابل خوض اللقاء الذي سيقام خلال فترة التوقف الدولي التي يخوض خلالها المنتخب المصري مباراتين بتصفيات أمم إفريقيا أمام توجو.