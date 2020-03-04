رياضة | مورينيو يُعلن تشكيل توتنهام ضد نوريتش سيتي بكأس الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يُعلن تشكيل توتنهام ضد نوريتش سيتي بكأس الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق نوريتش سيتي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : فورم.

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خط الدفاع : اورييه - داير - فيرتونخين - سانشيز.

خط الوسط : سكيب - وينكس - ديلي آلي - بيرغويجن - لوسيلسيو.

خط الهجوم : لوكاس مورا.

وتعرض فريق توتنهام هوتسبير لهزيمة قاسية منذ أيام قليلة من فريق ولفرهامبتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين الجديد في البريميرليج.