رياضة | أجويرو يقود هجوم مانشستر سيتي أمام شيفيلد وينزداي بكأس الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجويرو يقود هجوم مانشستر سيتي أمام شيفيلد وينزداي بكأس الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق شيفيلد وينزداي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : برافو.

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خط الدفاع : كانسيلو - ستونز - اوتاميندي - ميندي.

خط الوسط : رودريجو - ديفيد سيلفا - برناردو - رياض محرز.

خط الهجوم : جابريل جيسوس - سيرجو اجويرو.

وكان فريق مانشستر سيتي قد توج منذ أيام قليلة بلقب كأس الرابطة الإنجليزية بعد الفوز على حساب فريق أستون فيلا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة النهائية.