رياضة | عاجل.. الإعلان عن أول حالة كورونا في ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الإعلان عن أول حالة كورونا في ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت مدينة ليفربول الإنجليزية، صدمة جديدة بعدما تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المتفشي في مختلف أنحاء العالم داخل المدينة الإنجليزية.

وظهر فيروس كورونا في الصين وتحديدًا بمدينة ووهان قبل نهاية العام الماضي، قبل أن ينتشر بسرعة مخيفة في العديد من الدول.

وذكرت شبكة "liverpoolexpress" الإنجليزية، أن مدينة ليفربول قامت بالإعلان عن أول حالة مُصابة فيروس كورونا اليوم الأربعاء.

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وتابعت الشبكة الإنجليزية، أن الشخص قد اُصيب بالفيروس خلال تواجده في إيطاليا وكان يتلقى علاجًا متخصصًا.

وأفادت أن ذلك يأتي بعد الإعلان عن اكتشاف 32 حالة مُصابة بهذا الفيروس في المملكة المتحدة اليوم، ليصل إجمالي عدد الحالات المُصابة حتى الآن إلى 85.

يذكر أن تقارير صحفية إنجليزية، ألمحت إلى إمكانية توقف الدوري الإنجليزي حال تفشي كورونا داخل إنجلترا، وهو ما سيمثل صدمة لفريق ليفربول وجماهيره.

ويحتل فريق ليفربول قمة جدول البطولة برصيد 79 نقطة، بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف.