رياضة | هاري كين يخون توتنهام ويقرر الانتقال للعملاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاري كين يخون توتنهام ويقرر الانتقال للعملاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الإنجليزي هاري كين نجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي توجيه ضربة قوية إلى الفريق في نهاية الموسم الجاري.

هاري كين يقرر الرحيل عن توتنهام

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية أن كين قرر الرحيل عن صفوف نادي توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت التقارير إلى أن هاري كين لا يريد أن يصبح ضمن خطط نادي توتنهام المستقبلية ويريد خوض تجربة جديدة مع نادي أخر ليحصد معه بطولات أكثر.

كين يختار الانضمام إلى مانشستر يونايتد

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وكشفت التقارير أن كين قرر الانضمام إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد في الصيف القادم في حالة رحيله بالفعل عن توتنهام في نهاية الموسم.

مطالب نادي توتنهام للموافقة على رحيل كين

كما ذكرت التقارير أن نادي توتنهام يريد الحصول على مبلغ 172 مليون يورو من أي نادي يرغب في ضم كين في نهاية الموسم الجاري.

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع هاري كين أبرزها نادي ريال مدريد الإسباني.

مشاركات هاري كين مع نادي توتنهام هذا الموسم

وقد شارك هاري كين في 30 مباراة حتى الآن مع نادي توتنهام خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 20 هدف وصنع 4 أهداف آخرين.