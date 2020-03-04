رياضة | مساعد مدرب برشلونة يثير غضب لاعبي النادي الكتالوني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مساعد مدرب برشلونة يثير غضب لاعبي النادي الكتالوني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن لاعبي نادي برشلونة لم يعجبهم ما يقوم به ايدر سارابيا مساعد المدرب كيكي سيتين في النادي الكتالوني بسبب انفعالاته في المباريات والتدريبات.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية:"️لاعبو البارسا لم يعجبهم ما يقوم به إيدر سارابيا الذي ينفعل ويصرخ عليهم في المران والمباريات، لم يعتادوا على ذلك في عهد فالفيردي، عهد الرخاء والسخاء لكن إدارة البارسا لا تهتم بإنزعاج اللاعبين، ويريدون من إيدر سارابيا مواصلة توجيه اللاعبين بحزم، ولكن ليس في العلن".

وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة:"️ إدارة نادي برشلونة ليست منزعجة من انفعالات ايدر سارابيا مساعد كيكي سيتين، بل على العكس من ذلك، هم يريدون هكذا شخصية لتوجيه اللاعبين، والحزم في مواقف حساسة، ولكن يطلبون من إيدر سارابيا ان لا تكون هذه الانفعالات امام وسائل الاعلام كما حصل في الكلاسيكو أمام ريال مدريد".

يذكر أن نادي برشلونة قد تعرض لهزيمة خارج ارضه أمام نظيره نادي ريال مدريد بنتيجة هدفين مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.