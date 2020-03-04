رياضة | أول قرار من اتحاد الكرة لمواجهة فيروس "كورونا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول قرار من اتحاد الكرة لمواجهة فيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدرس اللجنة التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، إقامة الجولات المتبقية من الدوري بدون جمهور، حتى نهاية الموسم، وذلك بسبب فيروس كورونا.

يذكر أنه قد تم تأجيل العديد من مبارياتفي الكثير من دوريات العالم على مدار الأسبوعين الماضيين، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتعد إيطاليا أكثر البلدان الأوروبية، تسجيلًا لحالات الإصابة بفيروس كورونا، وبالأخص في إقليم لومباديا، والذي يضم مدينة ميلان.