رياضة | الاتحاد يسعي لمواصلة الانتصارات في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد يسعي لمواصلة الانتصارات في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون الاتحاد، بطل آسيا السابق، أمام فرصة رائعة لمواصلة الانتفاضة وتحقيق فوزه الثاني على التوالي في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، عندما يواجه الحزم في افتتاح جولة جديدة غداً الخميس.

وبدا أن الاتحاد سيتعرض للهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري، والخسارة رقم 11 في 20 مباراة، بعد التأخر بهدف أمام الشباب عقب عشر دقائق من البداية على أرضه في جدة يوم السبت الماضي.

لكن، وأمام أكثر من 20 ألف مشجع متحمس، انتفض الاتحاد بشكل مذهل وسجل هدفين متتاليين ليجد نفسه متقدما 2-1 بعد مرور 21 دقيقة من اللعب قبل أن يواصل التألق ويخرج بالانتصار 5-1 مستفيداً من تسجيل ثلاثة أهداف في غضون ثماني دقائق بالشوط الثاني.

وقال فابيو كاريلي مدرب الاتحاد الذي تولى المسؤولية منذ حوالي أسبوعين "أحرص دائماً على الاستحواذ على الكرة واستعادتها بشكل سريع عند فقدانها".

وأضاف المدرب البرازيلي "الجوانب الذهنية والنفسية مهمة جداً للاعبين وكذلك يجب أن يكون اللاعب في قمة تركيزه في اللقاء لتحقيق نتيجة إيجابية".

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وبعد أن حقق فوزاً واحداً في تسع مباريات، تلقى الاتحاد دفعة مهمة بالخروج بالنقاط الثلاث ليرفع رصيده إلى 22 نقطة من 20 مباراة ويتقدم إلى المركز 12 في جدول الترتيب.

ومن المنتظر أن يدخل كاريلي بأغلب العناصر التي واجهت الشباب، لكنه سيفتقد القائد كريم الأحمدي الذي خرج مصاباً بعد مرور ساعة من اللعب بقليل وسيحتاج لحوالي أسبوعين للتعافي من مشكلة عضلية.

وسيتطلع الهلال المتصدر لتحقيق فوزه الخامس على التوالي عندما يستضيف الاتفاق في ختام الجولة يوم السبت.

ويتصدر الهلال المسابقة برصيد 47 نقطة وبفارق خمس نقاط عن النصر حامل اللقب الذي تعادل 2-2 مع الأهلي ثالث الترتيب في الجولة الماضية في نتيجة صبت في مصلحة بطل آسيا.

ويلعب النصر مع الفيصلي صاحب المركز الخامس يوم السبت، بينما يواجه الأهلي منافسه الفيحاء قبلها بيوم واحد بحثاً عن انتصاره الأول في أربع مباريات بعدما اكتفى بحصد نقطة واحدة من ثلاث مباريات.

وهذه أول مباراة للأهلي تحت قيادة المدرب الجديد الصربي فلادان ميلويفيتش الذي تولى المسؤولية بعد إقالة كريستيان غروس، لكن مهمته لن تكون سهلة في ظل فوز الفيحاء تاسع الترتيب بآخر مباراتين.