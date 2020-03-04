رياضة | "كل اللي عليك تيشيرت أصفر".. صن داونز يشحن جماهيره أمام الأهلي بطريقه مختلفه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كل اللي عليك تيشيرت أصفر".. صن داونز يشحن جماهيره أمام الأهلي بطريقه مختلفه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر نادى صن داونز الجنوب إفريقى اقتراح نظام جديد لبيع تذاكر مباراة الأهلى المقبلة فى بطولة دورى أبطال إفريقيا.

وكشف صن داونز عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، أن قيمة التذكرة ستبلغ 20 راند بما يساوى 19 ونصف جنيه مصرى لأى مشجع يرتدى اللون الأصفر، و40 راند لأى مشجع غير مرتدى اللون الأصفر.