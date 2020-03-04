رياضة | الألومنيوم يواصل استعداداته لمواجهة البترول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الألومنيوم يواصل استعداداته لمواجهة البترول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل فريق نادي الألومنيوم بقيادة ياسر الكنانى المدير الفني للفريق، تدريباته اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة فريق نادي بترول أسيوط، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل بملعب الاخير .

وشهد مران اليوم زيادة في الحمل التدريبي للاعبين، للوصول لأعلى معدل للياقة البدنية لهم، لاسيما بعد عودة الفريق من الراحة السلبية التي منحها المدير الفني للفريق للاعبين عقب مباراة البنك الأهلي، في الجولة ال16 للمجموعة الأولى، والتي انتهت بفوز الألومنيوم بهدف دون رد.

وطالب الجهاز الفني للالومنيوم اللاعبين بالتركيز خلال الفترة المقبلة والتعامل مع جميع المباريات المتبقية من عمر المسابقة مباريات كؤوس، لتحقيق الهدف بالعودة للدوري الممتاز.

ويحتل فريق نادي الألومنيوم المركز الثالث بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني برصيد32 متساويا في عدد النقاط مع فريق البنك الأهلي صاحب المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن بني سويف صاحب المركز الأول.