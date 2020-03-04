انت الان تتابع ريال مدريد يستهدف نجم الدوري التركي.. واللاعب يعلق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

سورلوث معار من كريستال بالاس الإنجليزي

بعد أن خطف الأنظار في الدوري التركي والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) هذا الموسم، بات المهاجم النرويجي ألكساندر سورلوث على رادار ريال مدريد الإسباني خلال الأيام الأخيرة، حسب تقارير صحفية.

وسجل مهاجم طرابزون سبور التركي المعار من كريستال بالاس الإنجليزي هذا الموسم، 24 هدفا في الدوري المحلي، وساهم تألق اللاعب في رفع أسهمه مؤخرا، حيث أبدت عدد من الأندية في الدوريين الإنجليزي والإسباني اهتمامها بخدماته.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن ريال مدريد يسعى لخطف المهاجم الشاب، لكن سيكون عليه منافسة أندية نيوكاسل وأستون فيلا وشيفيلد يونايتد في الـ"بريميرليغ".

ووصلت أصداء التقارير الصحفية إلى سورلوث نفسه، الذي علق على هذه الأنباء قائلا: "رأيت الكثير من الشائعات، وقرأت عن هذا الموضوع".

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وأضاف صاحب الـ24 عاما: "هناك دائما هذا النوع من الأخبار، ودائما ما أتعرف على فرق جديدة مهتمة".

وأوضح اللاعب الذي خاض 22 مباراة دولية مع المنتخب الإسكندنافي سجل فيها 6 أهداف: "أركز في الوقت الحالي على طرابزون سبور فقط. سيكون من غير المنطقي الحديث عن إمكانية رحيلي في الوقت الحالي".

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني بفارق نقطة واحدة عن برشلونة الثاني، بعد فوزه على غريمه التقليدي قبل أيام بهدفين نظيفين في الـ"كلاسيكو"، لكن موقف الفريق الملكي الأوروبي يبدو ضعيفا بعد أن خسر على ملعبه 2-1 أمام ضيفه مانشستر سيتي، في ذهاب دور الـ16.