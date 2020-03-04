مانويل خيمينيز: نسعى للعودة إلى طريق الانتصارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

طالب مدرب نادي ​الوحدة​ ​مانويل خيمينيز​ من لاعبيه التركيز بهدف العودة الى سكة الانتصارات، وذلك خلال المواجهة المرتقبة التي ستجمعه امام نظيره ​عجمان​ ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة ​دوري الخليج العربي​ لكرة القدم.



وفي حديث له، قال خيمينيز: "نسعى للعودة إلى طريق الانتصارات التي كان يحققها الفريق قبل الخسارة السابقة أمام النصر في الدوري".

وأضاف: "يتوجب علينا ضرورة معالجة الأخطاء التي حدثت في مباراة النصر، وأن يلعب الوحدة بصورة جماعية، لتعزيز الفرص بالانتصار، علمًا اننا سنفقد جهود خميس إسماعيل وطحنون الزعابي للإيقاف".