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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مانويل خيمينيز: نسعى للعودة إلى طريق الانتصارات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020
طالب مدرب نادي الوحدة مانويل خيمينيز من لاعبيه التركيز بهدف العودة الى سكة الانتصارات، وذلك خلال المواجهة المرتقبة التي ستجمعه امام نظيره عجمان ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة دوري الخليج العربي لكرة القدم.
وفي حديث له، قال خيمينيز: "نسعى للعودة إلى طريق الانتصارات التي كان يحققها الفريق قبل الخسارة السابقة أمام النصر في الدوري".
وأضاف: "يتوجب علينا ضرورة معالجة الأخطاء التي حدثت في مباراة النصر، وأن يلعب الوحدة بصورة جماعية، لتعزيز الفرص بالانتصار، علمًا اننا سنفقد جهود خميس إسماعيل وطحنون الزعابي للإيقاف".
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