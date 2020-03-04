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رايولا وزلاتان غاضبان من إدارة ميلان وتهديد بالرحيل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

أعرب وكيل أعمال ​زلاتان إيبراهيموفيتش​، ​مينو رايولا​ عن عدم رضاه على التخبط الإداري الكبير داخل ​ميلان​، لذلك قد يعمل على إقناع موكله بالرحيل بالصيف القادم.

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ويرتبط زلاتان بعقد رسمي مع ميلان حتى صيف 2020، مع خيار التجديد لعام إضافي، لكنه قد يتخذ قراراً بالانتقال إلى فريق آخر، بحال عدم التأهل إلى .

وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن المدير التنفيذي لميلان ​إيفان غازيديس​ قرر إقصاء باولو مالديني وزفونيمير بوبان من منصبهما بالإدارة ، مما أثار غضب رايولا وإبراهيموفيتش.

وشارك السلطان في 9 مباريات هذا الموسم مع ميلان بمختلف المسابقات، منذ انتقاله في كانون الثاني الماضي، وسجل 3 أهداف وصنع هدف واحد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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