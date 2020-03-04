رايولا وزلاتان غاضبان من إدارة ميلان وتهديد بالرحيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

أعرب وكيل أعمال ​زلاتان إيبراهيموفيتش​، ​مينو رايولا​ عن عدم رضاه على التخبط الإداري الكبير داخل ​ميلان​، لذلك قد يعمل على إقناع موكله بالرحيل بالصيف القادم.

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ويرتبط زلاتان بعقد رسمي مع ميلان حتى صيف 2020، مع خيار التجديد لعام إضافي، لكنه قد يتخذ قراراً بالانتقال إلى فريق آخر، بحال عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن المدير التنفيذي لميلان ​إيفان غازيديس​ قرر إقصاء باولو مالديني وزفونيمير بوبان من منصبهما بالإدارة الرياضية، مما أثار غضب رايولا وإبراهيموفيتش.

وشارك السلطان في 9 مباريات هذا الموسم مع ميلان بمختلف المسابقات، منذ انتقاله في كانون الثاني الماضي، وسجل 3 أهداف وصنع هدف واحد.