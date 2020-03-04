يوفنتوس يستعيد كريستيانو رونالدو رغم تأجيل موقعة ميلان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

ذكر نادي ​يوفنتوس​ الإيطالي أن البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ عاد إلى تدريبات الفريق بعد زيارة والدته في مستشفى بمدينة ماديرا البرتغالية.

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وسافر الدون إلى مسقط رأسه في البرتغال، بعد نقل والدته دولوريس أفيرو إلى المستشفى عقب إصابتها بسكتة دماغية أمس الثلاثاء، لكنه أكد أن صحتها مستقرة وأنها تتعافى.

وذكرت مصادر أن والدة رونالدو أصيبت بجلطة في المخ، ما أدى إلى حدوث السكتة الدماغية.

وعلى صعيد آخر تم تأجيل مباراة يوفنتوس و​ميلان​ في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة ​كأس إيطاليا​ والتي كانت مقررة اليوم بسبب تفشي فيروس كورونا في إيطاليا، كما تم تأجيل مباراة نابولي والإنتر في المسابقة عينها.