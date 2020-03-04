شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ديسابر: لن أكون مدربًا لمنتخب كوت ديفوار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020 أكد المدرب الفرنسي ​سيباستيان ديسابر​ انه لن يتولى قيادة ​منتخب كوت ديفوار​ في المرحلة المقبلة.

Advertisements ونشر ديسابر تصريحاته عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" واتت على الشكل التالي: "لن أكون مدربا لمنتخب كوت ديفوار، أشكر سيدي ديالو رئيس الاتحاد الإيفواري ولجنته التنفيذية على الاهتمام بسيرتي الذاتية". وأضاف: "أتمنى حظا سعيدا للمدرب الجديد للمنتخب الإيفواري". ورحل سباستيان ديسابر عن تدريب الوداد البيضاوي المغربي مؤخراً بسبب سوء النتائج، كما درب هذا الموسم بيراميدز المصري، وسبق له أن قاد منتخب أوغندا وصعد به لثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في الصيف الماضي في مصر.

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