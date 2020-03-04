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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إنتر ميلان ينوي إستغلال إهتمام برشلونة بمارتينيز لخطف نجمه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020
أشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن نادي إنتر ميلان يرغب بضم مهاجم برشلونة، أنطوان غريزمان خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
ويعاني غريزمان من عدم التأقلم مع النادي الكتالوني منذ بداية الموسم، حيث لم يقدم المأمول منه، ويواجه انتقادات عديدة مع المدرب كيكي سيتيين وقبل ذلك تحت قيادة إرنستو فالفيردي.
وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن إنتر ميلان يريد استغلال وضع اللاعب الفرنسي في برشلونة ويضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ولفتت إلى أن النيراتزوري يدرك اهتمام برشلونة بضم المهاجم لاوتارو مارتينيز في الصيف، ويريد استغلال ذلك في تسهيل عملية انتقال غريزمان.
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