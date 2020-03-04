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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد الايطالي يعلن تأجيل مباراة نابولي والانتر في الكأس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020
اعلن الاتحاد الايطالي لكرة القدم الغاء مباراة نابولي وانتر ميلان في نصف نهائي كأس ايطاليا بسبب تفشي فايروس كورونا في ايطاليا.
وبحسب موقع توتو ميركاتو فان محافظ اقليم كامبانيا مارك فالنتي اتخذ صباح اليوم قرار الغاء المباراة التي كانت ستقام على ملعب سان باولو بسبب انتشار الفيروس.
وكان نادي نابولي قد حقق افضلية في مباراة الذهاب بالفوز بهدف مقابل لاشيء في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سان سيرو.
ومع الغاء هذه المباراة تكون مباريات نصف نهائي كأس ايطاليا قد الغيت جميعها بعد اعلان سابق عن الغاء مباراة يوفنتوس وميلان التي كانت ستقام في تورينو بسبب الانتشار الواسع لفيروس كورونا.
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