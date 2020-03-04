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نيوم شريك رئيس في فريق سيارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

وقعت شركة نيوم و»مرسيدس بنز فورمولا إي» المحدودة اتفاقية شراكة طويلة الأمد تصبح نيوم بموجبها شريكا رئيسا في فريق مرسيدس بنز إي كيو فورمولا إي.

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وتتيح هذه الشراكة فرصا هائلة لنقل المعرفة وتوفير المزيد من التدريب والتعليم في المملكة، وكذلك تطوير مواهب سائقي السباقات الشباب، كما توفر فرص تطوير وإعارة من يتم اختيارهم من الموظفين السعوديين الذين يعملون عن كثب مع فريق السباق بمجال الهندسة وتطوير البرمجيات.

وستكون نيوم أيضا شريكا رئيسا ومؤسسا لبرنامج تطوير سائقي مرسيدس الذي يبدأ في أوائل عام 2021 ويشمل المبتدئين الموهوبين. ويهدف البرنامج إلى اكتشاف واحتضان المواهب الشابة القادرة على المشاركة في بطولة الفورمولا إي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم نظمي النصر «نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية، ومستعدون لإقامة شراكات تعتمد مبدأ الابتكار كمفتاح للمستقبل المستدام، ونشجع الجميع على اعتبار نيوم مختبرا حيا يمكنهم فيه تجربة تقنيات جديدة وتطويرها بالتعاون معنا ومع الآخرين».