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منتخبات أوروبية بالنسخة المقبلة لكأس العرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام

يخطط الاتحاد العربي لكرة القدم إلى الاستمرار في توسيع دائرة المشاركة في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما، وذلك من خلال تقديم دعوة المشاركة لعدد من المنتخبات الأوروبية في النسخة المقبلة من البطولة، أسوة ببعض البطولات التي تشارك فيها منتخبات بعيدة عن المنطقة، كبطولة كوبا أمريكا الخاصة بمنتخبات أمريكا الجنوبية، والتي يشارك فيها المنتخبان القادمان من آسيا، اليابان وقطر.

على صعيد آخر ينتظر أن يشهد الاجتماع المقبل للاتحاد العربي اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة النسخة الثانية الحديثة من البطولة بعد أن اختتمت أمس النسخة الحديثة الأولى التي استضافتها المملكة العربية السعودية في 3 مدن (الرياض والدمام والخبر) منذ 17 فبراير الماضي واختتمت أمس الموافق الخامس من مارس، بمشاركة 16 منتخبا كأكبر المشاركات في تاريخ البطولة، من بينها منتخبان غير عربيين، هما السنغال ومدغشقر، حيث شاركا بدعوة من الاتحاد العربي لكرة القدم كضيوف على البطولة.