الحزم يهدد الاتحاد بذكرى الجوهرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
يرحل الاتحاد إلى الرس وكله أمل في العودة إلى جدة بكامل نقاط المباراة التي تجمعه اليوم بمضيفه الحزم في إطار لقاءات الجولة الـ21 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما يأمل في تأكيد صحوته وأنه أخيرا بدا يسلك الطريق الصحيح مع مديره الفني البرازيلي فابيو كاريلي في المواجهة الثالثة التي يقود فيها الفريق بعد مباراتي الهلال والشباب، خاصة الأخيرة التي شهدت انتفاضة للفريق وتحقيق فوز عريض على حساب الشباب 5-1.
لكن على الاتحاد أن يحترم صاحب الأرض والجمهور، خاصة أنه يتشارك معه الرصيد النقطي، حيث إن لكل منهما 22 نقطة مع فارق وضع الاتحاد في المركز الـ12، والحزم في الـ13. كما أن الحزم نجح في العودة إلى الرس من المباراة التي جرت بملعب مدينة الملك عبدالله بجدة (الجوهرة) بكامل نقاط مباراة الدور الأول عندما فاز عليه 2-1.
قبل المواجهة
- خسر الاتحاد 10 مباريات من أصل 20 خاضها في الجولات الماضية
- مواجهة اليوم هي الثالثة لمدرب الاتحاد فابيو كارلي بعدما قاده أمام الهلال وخسر 0-1 وأمام الشباب وفاز 5-1
- يتعادل الفريقان في عدد النقاط، حيث إن لكل منهما 22 نقطة
- تقارب كبير بين الفريقين في الأرقام، إلا أن كليهما سجلا ضعفا في الدفاع
- سجل الاتحاد 28 هدفا واستقبل 30، فيما سجل الحزم 27 واستقبل 38.
- مباراة الدور الأول في ملعب الجوهرة بجدة انتهت لمصلحة الحزم 2-1
- في الجولة الماضية خسر الحزم أمام ضمك 0-3، وفاز الاتحاد على الشباب 5-1
- يفتقد الاتحاد أحد أهم عناصره بغياب قائده المغربي المصاب كريم الأحمدي
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