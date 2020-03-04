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تشونبوك يفلت من سيدني

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تشونبوك يفلت من سيدني
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ سيدني

أفلت تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي من الهزيمة أمام مضيفه سيدني إف.سي الأسترالي وتعادل معه 2- 2 أمس ضمن منافسات المجموعة الثامنة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

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وبعد أن خسر كل من الفريقين مباراته الأولى في المجموعة، حصد كل منهما أمس أول نقطة له ليحتلا المركزين الثاني والثالث، بينما يتصدر يوكوهاما إف مارينوس الياباني المجموعة برصيد 6 نقاط.

وتقدم تشونبوك في الدقيقة 50 بهدف سجله لوك براتان لاعب سيدني إف.سي بالخطأ في مرمى فريقه، ثم رد الفريق الأسترالي بهدفين في الدقيقتين 56 و77، وجاء هدف فوندري من ضربة جزاء.

وكادت المباراة تنتهي بفوز سيدني لكن تشونبوك لم يستسلم وواصل محاولاته حتى خطف التعادل في الدقيقة 89 .


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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