تشونبوك يفلت من سيدني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ سيدني
أفلت تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي من الهزيمة أمام مضيفه سيدني إف.سي الأسترالي وتعادل معه 2- 2 أمس ضمن منافسات المجموعة الثامنة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وبعد أن خسر كل من الفريقين مباراته الأولى في المجموعة، حصد كل منهما أمس أول نقطة له ليحتلا المركزين الثاني والثالث، بينما يتصدر يوكوهاما إف مارينوس الياباني المجموعة برصيد 6 نقاط.
وتقدم تشونبوك في الدقيقة 50 بهدف سجله لوك براتان لاعب سيدني إف.سي بالخطأ في مرمى فريقه، ثم رد الفريق الأسترالي بهدفين في الدقيقتين 56 و77، وجاء هدف فوندري من ضربة جزاء.
وكادت المباراة تنتهي بفوز سيدني لكن تشونبوك لم يستسلم وواصل محاولاته حتى خطف التعادل في الدقيقة 89 .
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