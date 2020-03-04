شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المدير الرياضي في نادي لايبزيج الألماني لكرة القدم ماركوس كروشه أمس، أن النادي لم يتلق استفسارات أو عروضا بشأن تيمو فيرنر، معربا عن رغبة النادي في تمديد عقد لوكاس كلوسترمان.
وقال كروشه في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية الصادرة أمس، في رده على سؤال حول ما إذا كان النادي قد تلقى أي استفسارات أو عروض رسمية بشأن مهاجم المنتخب الألماني «لا شيء على الإطلاق، لكن من الطبيعي أن يصبح تيمو في بؤرة اهتمام أندية أخرى، فالشاب يلعب موسما جيدا جدا وكثيرا ما يسجل».
وأضاف كروشه أن النادي مستعد في حال تلقي أي استفسار من أي جهة.
يشار إلى أن عقد فيرنر المستمر حتى 2023 يتضمن اعتبارا من الصيف المقبل شرطا جزائيا نحو 60 مليون يورو.
وكان نادي ليفربول الإنجليزي رصد أخيرا استثمارات لضم فيرنر، كما أن اللاعب يحلم باللعب في الدوري الإنجليزي تحت قيادة المدير الفني يورجن كلوب.
من ناحية أخرى قال كروشه إن النادي يرغب قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية الصيف المقبل في تمديد عقده مع اللاعب الدولي كلوسترمان الذي ينتهي عقده في 2021، وأضاف «هذا هو هدفنا»، مشيرا إلى أن الرغبة في تمديد العقد قبل بطولة يورو 2020، ليس من قبيل «المهلة الأخيرة، فلا بد أن يقرر اللاعب هذا».
وتابع كروشه أنه على اتصال جيد مع مدير أعمال كلوسترمان وأبدى تفاؤله حيال التوصل إلى حل.
وكان لايبزيج جدد تعاقده أخيرا مع كل من كونراد لايمر حتى 2023، وتايلر أدامز حتى 2025.
كانت هذه تفاصيل خبر لايبزيج: لا عروض بشأن فيرنر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.