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رونالدو يشكر داعميه أثناء مرض والدته

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - روما

تقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، بالشكر إلى الجماهير على رسائل الدعم التي تلقاها، خلال وجود والدته في المستشفى للعلاج إثر وعكة صحية.

ووجه رونالدو رسالة لمتابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي ذكر فيها «شكرا لكم على كل رسائل الدعم لوالدتي. حالتها الآن مستقرة وتتعافى في المستشفى. أنا وعائلتي نود التقدم بالشكر للفريق الطبي الذي اعتنى بها، ونلتمس جميعا أن يكون لنا بعض الخصوصية في الوقت الحالي».

وتوجه رونالدو قائد المنتخب البرتغالي إلى بلاده لزيارة والدته في المستشفى، وثارت الشكوك في البداية حول إمكانية مشاركته في مباراة يوفنتوس التي كانت مقررة مساء أمس أمام ضيفه ميلان في إياب الدور قبل النهائي من كأس إيطاليا، قبل أن يعلن عن تأجيل المباراة لأجل غير مسمى بسبب المخاوف من تزايد انتشار العدوى بفيروس كورونا.