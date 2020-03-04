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رونالدو يشكر داعميه أثناء مرض والدته

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رونالدو يشكر داعميه أثناء مرض والدته
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - روما

تقدم النجم البرتغالي لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، بالشكر إلى الجماهير على رسائل الدعم التي تلقاها، خلال وجود والدته في المستشفى للعلاج إثر وعكة صحية.

ووجه رونالدو رسالة لمتابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي ذكر فيها «شكرا لكم على كل رسائل الدعم لوالدتي. حالتها الآن مستقرة وتتعافى في المستشفى. أنا وعائلتي نود التقدم بالشكر للفريق الطبي الذي اعتنى بها، ونلتمس جميعا أن يكون لنا بعض الخصوصية في الوقت الحالي».

وتوجه رونالدو قائد المنتخب البرتغالي إلى بلاده لزيارة والدته في المستشفى، وثارت الشكوك في البداية حول إمكانية مشاركته في مباراة يوفنتوس التي كانت مقررة مساء أمس أمام ضيفه ميلان في إياب الدور قبل النهائي من كأس إيطاليا، قبل أن يعلن عن تأجيل المباراة لأجل غير مسمى بسبب المخاوف من تزايد انتشار العدوى بفيروس كورونا.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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