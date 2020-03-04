دورتموند يهدف لخطف الموهبة جود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين
يسعى بوروسيا دورتموند الألماني للتفوق في منافسة مع أندية إنجليزية كبيرة على التعاقد مع اللاعب الشاب الموهوب جود بلينجهام من برمنجهام سيتي.
وأوضحت مجلة «شبورت بيلد» أن دورتموند سيتعاقد مع لاعب خط الوسط الإنجليزي الشاب البالغ من العمر 16 عاما، مقابل نحو 35 مليون يورو (1ر39 مليون دولار)، وهو ما يشكل صفقة قياسية للنادي الألماني.
وحظي بلينجهام باهتمام مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي لكن ينتظر أن يلحق بمواطنه الإنجليزي الدولي جادون سانشو، وينضم إلى دورتموند بنهاية الموسم الحالي.
ونجح نادي برمنجهام، المنافس في دوري البطولة الإنجليزية، في تطوير بلينجهام منذ أن كان طفلا وحتى وصل إلى المشاركة مع الفريق الأول هذا الموسم.
ويشتهر بوروسيا دورتموند بسياسة التعاقد مع المواهب الشابة الواعدة، ومنهم النرويجي إيرلينج هالاند المنضم للفريق أخيرا من ريدبول سالزبورج النمساوي، والذي قدم عروضا مذهلة مع الفريق الأول.
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