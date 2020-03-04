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من يجبر كسره بالآخر .. الشباب أم العدالة؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نواف الجبني - الرياض

ستكون مباراة الشباب والعدالة اليوم ضمن الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، فرصة لتعديل الأوضاع والعودة لطريق الانتصارات لكلا الفريقان.

ويسعى الشباب عندما يخوض المباراة على ملعب الأمير خالد بن سلطان بمقره في نادي الشباب، إلى تكرار الفوز على ضيفه، حيث تغلب عليه في الدور الأول 1-0.

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ويحتل الشباب المركز الثامن برصيد 28 نقطة، أي ضعف نقاط العدالة صاحب المركز الأخير في الترتيب العام لفريق الدوري، حيث يمتلك 14 نقطة فقط.

كما يتفوق الشباب على ضيفه اليوم في الهجوم والدفاع، ما يرشحه لخطف كامل نقاط المباراة، وخاصة أنها على ملعبه الذي اعتاد اللعب عليه، لكن قد لا يكون الأمر سهلا اعتمادا على مواقف العدالة في هذا الموسم، حيث استطاع أن يتعادل مع الأهلي ذهابا وإيابا، وكذلك مع الاتحاد في مباراة الدور الأول.

ويعود آخر فوز للعدالة في الدوري إلى الجولة الرابعة على حساب أبها، فيما لم يحقق بعدها أي فوز، ففي آخر 6 مباريات تعادل في 5 وخسر واحدة وهي آخر مباراة لعبها وكانت أمام الفيصلي.

أما الشباب فهو أفضل حالا رغم تذبذب نتائجه، ففي آخر 6 مباريات فاز في مباراتين وتعادل مرة وخسر 3 مباريات، وتعد خسارته في الجولة الماضية أمام الاتحاد 1-5 هي الأكبر له في الموسم الحالي.