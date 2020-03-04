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كرة القدم في تونس بجمهور.. وفي الإمارات بدون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أمس إقامة جميع المباريات في مختلف المسابقات الكروية المحلية بكل فئاتها بدون حضور جماهيري.

وقال اتحاد الكرة في بيان «يتابع اتحاد الإمارات مع الجهات المختصة بالدولة آخر التطورات الصحية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الجهات المعنية كافة لحماية المجتمع».

وتابع البيان «انطلاقا من حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والجماهير، تقرر إقامة جميع المباريات في مختلف المسابقات الكروية المحلية بكل فئاتها بدون حضور جماهيري اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية».

كما أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم أمس أيضا، أن المباريات المقررة نهاية هذا الأسبوع، سواء المحلية أو الدولية، ستقام بحضور الجماهير، ليحسم بذلك الجدل بشأن مباراتي الترجي أمام الزمالك المصري والنجم الساحلي التونسي أمام الوداد الرياضي المغربي في دوري أبطال أفريقيا.

وأثيرت حالة من الجدل بعدما نصح المدير العام للرعاية الصحية الأساسية، رئيس لجنة متابعة فيروس كورونا في تونس، شكري بن حمودة، بإقامة مباراة الترجي والزمالك، المقررة غدا على ملعب رادس في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا، دون حضور جمهور، في ظل المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

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وكانت إذاعة «موزاييك إف إم» التونسية ذكرت أن الاتحاد أكد أنه «لم يتسلم أي مراسلة أو إعلام رسمي في هذا الإطار، وبالتالي فإن كل التصريحات لا تلزم إلا أصحابها ما لم يرد موقف رسمي من مؤسسات الدولة المعنية».

وأشار الاتحاد التونسي إلى أن رئيسه وديع الجريء اتصل بوزير الشباب والرياضة أحمد قعلول، وتأكد من عدم صدور أي موقف رسمي يمنع حضور الجمهور للمباريات، وأن التنسيق جار بينه وبين وزير الصحة عبداللطيف المكي، وأن مباريات نهاية هذا الأسبوع بما في ذلك مباراتا دوري الأبطال ستكون بحضور الجمهور.

وكان ابن حمودة قال في تصريحات لمراسل إذاعة «الجوهرة إف إم» أمس، على هامش ندوة صحفية عقدتها وزارة الصحة، إن وزارة الصحة تنصح بتفادي التجمعات الكبيرة، خاصة في ظل الشكوك التي تحوم حول تفشي فيروس كورونا في مصر.

وأكد أن هذه التوصيات بإقامة المباريات دون حضور جمهور تشمل أيضا بقية الأحداث الرياضية بما في ذلك المباراة المقررة بين النجم الساحلي والوداد السبت المقبل، مضيفا أن القرار يبقى بيد السلطات السياسية.

وجاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان موافقة السلطات التونسية على طرح تذاكر في حدود طاقة استيعاب مدرجات ملعب رادس، التي تسع 60 ألف مشجع، في مباراتي الترجي أمام الزمالك والنجم الساحلي أمام الوداد.