شكرا لقرائتكم مخاوف من إلغاء معسكر المنتخب الأولمبى بالإمارات بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول أن معسكر المنتخب الأولمبى المقرر إقامته بالإمارات والمقرر له منتصف مارس الجارى، ضمن التحضير للمشاركة في أولمبياد طوكيو في أغسطس المقبل باليابان، يواجه حالة من الغموض في ظل المخاوف التي تحيط بعدد من دول الخليج من تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يتحدد الموقف النهائي بشأن إقامة معسكر الإمارات من عدمه خلال الـ48 ساعة القادمة، وبناءا عليه يتحدد موقف مشاركة المنتخب الأولمبي في المعسكر من عدمه.

وحال صدور قرار بإلغاء المعسكر ستكون صدمة وضربة قوية للجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقى غريب لأنه سيربك حساباته بشأن التحضير لخوض منافسات الأولمبياد، لاسيما أنه لا يتبقى سوء 5 شهور فقط على التحضير لدورة الألعاب المقبلة، خاصة وأنه يعول كثيرا على معسكر الإماراتي الذي سيواجه خلاله منتخبات قوية للوقوف على تحضيراته للأولمبياد.