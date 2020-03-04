اخبار الرياضه

تونس تمنع جماهير الأبيض من مساندة الزمالك ضد الترجي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم تونس تمنع جماهير الأبيض من مساندة الزمالك ضد الترجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت "إذاعة شمس إف إم" التونسية، أن وزير الصحة عبد اللطيف المكي، قرر مساء اليوم الأربعاء، أن  المباريات  الدولية  ستجرى بحضور الجمهور التونسي والجمهور الأجنبي المتواجد في تونس فقط.

 

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي مساء الجمعة على ملعب "رادس" في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، بعد فوز الأبيض ذهابا 3-1 .

 

Advertisements

ولفتت الإذاعة التونسية إلى ان الجماهير الحالية الأجانب المقيمين في تونس هم الذين بإمكانهم فقط حضور المباراة مع الجماهير التونسية، مع منع الجماهير الأجانب عن الحضور.

 

وقال وزير الصحة أن المباريات الاخرى لا يمكن النظر فيها حاليا وأخذ أي إجراء لان الحالة الوبائية قد تتحسن ولا تستوحب إجراءات.

 

حرص نبيل الحبشي السفير المصرى في تونس على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأربعاء، والذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد رادس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تونس تمنع جماهير الأبيض من مساندة الزمالك ضد الترجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا