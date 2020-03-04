شكرا لقرائتكم تونس تمنع جماهير الأبيض من مساندة الزمالك ضد الترجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشفت "إذاعة شمس إف إم" التونسية، أن وزير الصحة عبد اللطيف المكي، قرر مساء اليوم الأربعاء، أن المباريات الدولية ستجرى بحضور الجمهور التونسي والجمهور الأجنبي المتواجد في تونس فقط.
ويحل الزمالك ضيفا على الترجي مساء الجمعة على ملعب "رادس" في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، بعد فوز الأبيض ذهابا 3-1 .
ولفتت الإذاعة التونسية إلى ان الجماهير الحالية الأجانب المقيمين في تونس هم الذين بإمكانهم فقط حضور المباراة مع الجماهير التونسية، مع منع الجماهير الأجانب عن الحضور.
وقال وزير الصحة أن المباريات الاخرى لا يمكن النظر فيها حاليا وأخذ أي إجراء لان الحالة الوبائية قد تتحسن ولا تستوحب إجراءات.
حرص نبيل الحبشي السفير المصرى في تونس على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأربعاء، والذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد رادس.
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