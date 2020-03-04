شكرا لقرائتكم وزير الشباب يشكر جماهير الزمالك ويتمنى الفوز على الترجى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على إرسال خطابًا إلى رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك المستشار مرتضى منصور يهنئه فيه بالفوز الذي حققه فريق الكرة بالنادي على نظيره الترجي التونسي بذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتمنى وزير الرياضة الفوز للفريق في مباراة العودة يوم الجمعة المقبل وتخطي عقبة الفريق التونسي. Advertisements كما توجه وزير الرياضة بالشكر لجماهير النادي بعد ظهورها بشكل راقي ومحترم في المباريات الأفريقية الأخيرة للفريق والتشجيع المثالي وهو ما سيكون ركيزة اساسية لعودة الجماهير بشكل طبيعي الفترة القادمة.

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