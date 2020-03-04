شكرا لقرائتكم وزارة الصحة التونسية تحرم جماهير الزمالك من حضور مباراة الترجي بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستثنى الوزير في مؤتمر صحفي اليوم الجماهير الأجنبية التي دخلت تونس بالفعل من هذا القرار على خلفية مخاوف من تسرب فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
وبالإضافة إلى مباراة الترجي والزمالك على ملعب رادس، سوف يلتقي النجم الساحلي التونسي مع ضيفه الوداد البيضاوي المغربي يوم السبت القادم في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال أيضا.
وقال وزير الصحة التونسي "نأمل من أصدقائنا وأشقائنا في مصر أن يتفهموا هذا القرار وان يعودوا للمختصين هناك وسيؤكدون أن هذا الاجراء عادل ونزيه ويستند إلى مصلحة عامة بيننا وبينهم ولا وجود لاعتبارات أخرى".
ومن بين الإجراءات الأخرى التي أعلن عنها الوزير هي الدعوة للتقليص من التظاهرات الجماعية غير الضرورية والحد من تبادل البعثات.
وأعلنت تونس رسميا عن رصد أول إصابة بفيروس كورونا الإثنين، فيما أخضعت حوالي ألف شخص معظمهم من الوافدين من الخارج للحجر الصحي للوقاية من الفيروس، غادر قرابة نصفهم حتى الآن.
وهدد مسؤولون بوزارة الصحة باستخدام القوة العامة في حالة عدم الالتزام بقواعد الحجر الصحي.
وقال المكي: "من لا يخضع للحجر الصحي سيضع نفسه تحت طائلة القانون".
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