شكرا لقرائتكم بـ400 ألف دولار.. الأهلى يوقع عقود المشاركة فى مهرجان اعتزال طارق التائب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو النادي الأهلي مشاركتهم في مهرجان اعتزال طارق التائب نجم الكرة الليبية بعد توقيع العقود بشكل رسمي خلال الأيام الماضية، ويواجه الأهلي الهلال السعودى فى مهرجان اعتزال طارق التائب، في موعد يناسب مواعيد الفريقين خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، في الوقت الذي يوجد موعد مقترح وهو يوم 28 مارس الجاري.

وكان طارق التائب نجم الكرة الليبية قد أعلن أن نجوم الكرة السعودية محمد الدعيع وياسر القحطانى وأسامة هوساوى سيشاركون فى مهرجان الاعتزال الذى يشهد إقامة مباراة الهلال السعودى والأهلى، موضحاً أنه لن يدعو نجما أوروبيا أو عالميا للمشاركة فى حفل اعتزاله، لثقته فى جماهير الهلال التى ستزحف بأعداد غفيرة لتوديعه.

وظهر طارق التايب نجم الكرة الليبية ونادى الهلال السعودى السابق فى النادى الأهلى مؤخراً لتوجيه الدعوة لمسئولى القلعة للمشاركة فى مهرجان اعتزاله، وأوضح طارق التائب أنه كان قريبا من ارتداء القميص الأحمر عام 2001، وكان على رأس لجنة التعاقد عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات حاليا ولكن لم يكتب لها النجاح فى تلك التوقيت، ومن المفترض أن يحصل الأهلي على مبلغ 400 الف دولار نظير المشاركة في المباراة.