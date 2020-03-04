شكرا لقرائتكم الأهلي ينهي مرانه الثالث بمجمع ملاعب جامعة بريتوريا قبل مواجهة صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهي فريق الأهلي مرانه الثالث مساء اليوم، الأربعاء، علي مجمع ملاعب جامعة بريتوريا استعدادا لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي عصر السبت المقبل باستاد لوكاس موريبي.

وواصل الفريق تدريباته على مجمع ملاعب جامعة بيرتوريا، استعدادا لمباراة صن داونز التي تقام يوم السبت المقبل في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، فيما عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران وتحدث فايلر مع اللاعبين عن بعض الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بمواجهة صن داونز، وشرح البرنامج التدريبي الذي يرغب في تنفيذه في اليوم الثالث للفريق في جنوب افريقيا.

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ويلتقى الأهلى مع صن داونز فى الثالثة من عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا على ملعب لوكاس موريبى فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وكان الأهلى قد فاز فى لقاء الذهاب باستاد القاهرة السبت الماضى بثنائية نظيفة.

وكشفت إدارة الأهلى عن اتصالاتها التى جرت مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" منذ أكثر من أسبوعين، لإبداء تخوفها من تعيين بكارى جاساما لإدارة مباراة صن داونز، وشهدت الاتصالات والمكاتبات الرسمية مع الكاف تأكيدات الأهلى على قلقه تجاه الإصرار غير الواضح لاختيار الحكم الجامبى الذى يحمل مشاعر غير طيبة للنادى الأهلى ولاعبيه وجماهيره لهذه المباراة، وذلك استنادا إلى وقائعة التحكيمية المتعددة فى أوقات سابقة والتى حملت ظلما واضحا للأهلى، من خلال عدم تطبيقه القانون وقواعد العدالة التحكيمية.