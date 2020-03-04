شكرا لقرائتكم مؤتمر صحفي لكارتيرون مساء غد الخميس قبل مواجهة الترجى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي مؤتمرا صحفيا في التاسعة مساء غدٍ الخميس للحديث عن مباراة الترجي التونسي المقررة إقامتها الجمعة المقبل في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، كما يعقد الاجتماع الفني للمباراة في الواحدة ظهرغد الخميس. وخاض نادى الزمالك أول مران له في تونس اليوم على الملعب الفرعي باستاد رادس بدلا من ملعب المنزه، تنفيذا لتعليمات الأمن التونسى حفاظا على البعثة البيضاء من أي مضايقات جماهيرية. Advertisements وشارك جميع اللاعبين في أول مران للزمالك في تونس، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها الجمعة في ستاد رادس بالعاصمة التونسية ضمن اياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا ، حيث فاز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف في الذهاب بالقاهرة الجمعة الماضية.

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