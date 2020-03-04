شكرا لقرائتكم الترجى ضد الزمالك .. الأبيض يتدرب على فترتين غدًا الخميس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، مرانًا جماعيًا غدا الخميس في تونس على فترتين، الأولى ستكون على ملعب رادس الفرعي في الواحدة ظهرا بينما الثانية على الملعب الرئيسي لرادس في التاسعة والنصف مساء.

كان الزمالك قد خاض تدريبه الأول في تونس اليوم استعدادا لمواجهة الترجي على استاد رادس في التاسعة مساء بعد غدٍ الجمعة في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، علما بأنه كان قد فاز في لقاء الذهاب 3 – 1 باستاد القاهرة الدولي والذي أقيم الجمعة الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الترجى ضد الزمالك .. الأبيض يتدرب على فترتين غدًا الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.