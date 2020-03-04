شكرا لقرائتكم منتخب نيجيريا يستدعي أحمد موسى للتصفيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استدعى الجهاز الفني لمنتخب نيجيريا أحمد موسى لاعب النصر لاستحقاقات الفترة المقبلة في تصفيات كأس إفريقيا 2020.

وشارك موسى في 20 مباراة مع نادي النصر بالموسم الحالي سجل خلالها هدفين وصنع 4 أخرى.

ويستضيف منتخب نيجيريا، يوم الجمعة في السابع والعشرين من مارس القادم، سيراليون ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

ويتصدر المنتخب النيجيري جدول ترتيب المجموعة الثانية عشرة في التصفيات برصيد 6 نقاط جمعهم من انتصارين ومتقدمًا بفارق 3 نقاط عن بنين "الوصيف".