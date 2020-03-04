شكرا لقرائتكم كلوب: آراء المدربين عن فيروس كورونا غير مهمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رد يورغن كلوب مدرب ليفربول بعنف على سؤال بخصوص فيروس كورونا، عقب الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مساء يوم الثلاثاء، وقال إن رأيه في هذا الأمر غير مهم، لأنه مجرد شخص "يرتدي قبعة بيسبول ولديه حلاقة ذقن سيئة".

وتعرض كلوب لسؤال عقب خسارة ليفربول 2-صفر أمام تشيلسي في الدور الخامس لكأس الاتحاد بخصوص مدى شعوره بالقلق من تفشي الفيروس وكذلك إمكانية التأثر بهذا الأمر.

وقال كلوب في مؤتمر صحافي "انظر، ما لا أحبه في الحياة أنه في كل قضية مهمة جدا، يكون رأي مدرب كرة القدم مهما. لا أفهم ذلك".

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وقتل الفيروس أكثر من ثلاثة آلاف شخص حول العالم وأصابت العدوى حوالي 91 ألف شخص ما دفع أندية عديدة في أوروبا لمطالبة اللاعبين والمسؤولين بعدم مصافحة بعضهم بالأيدي في محاولة للحد من انتشاره.

وأضاف كلوب "ليس مهما ما يقوله الناس التي تحظى بالشهرة. يجب الحديث عن الأمور في سياقها الصحيح. لا يمكن لشخص ليس لديه معرفة مثلي يتحدث عن أي شيء".

وتابع "الناس المتخصصة يجب أن تبلغ الناس بما يجب فعله أو عدم فعله حتى تصبح الأمور على ما يرام وليس مدربي كرة القدم. أنا لا أفهم في السياسة وفيروس كورونا... لماذا أنا؟ أرتدي قبعة بيسبول ولدي حلاقة ذقن سيئة".

ويستضيف ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي خسر ثلاث مرات في آخر أربع مباريات في كل المسابقات، منافسه بورنموث يوم السبت المقبل.