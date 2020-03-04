دوري الإمارات بدون جمهور والمدارس أون لاين

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قرر الاتحاد الاماراتي لكرة القدم إقامة جميع مباريات دوري المحترفين وغيره من البطولات المحلية في الإمارات بدون حضور جماهيري بداية من الآن وحتى إشعار آخر.

وأكد بيان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم إن القرار تم اتخاذه للحفاظ على الجماهير واللاعبين والأجهزة الفنية وجميع العاملين في قطاع كرة القدم من تداعيات فيروس كورونا.

كما قررت وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات تقديم الأجازة الدراسية التي كان مقرراً لها 29 مارس لتبدأ الأحد المقبل لمدة 4 أسابيع منها 14 يوماً يتم خلالها استئناف الدراسة عن بعد "أون لاين" وفقاً لتدابير دراسية وتقنية معينة، وهي تجربة جديدة من نوعها على مستويات تشمل آلاف الطلاب، وسوف يتم تقييم التجربة بالكامل فيما بعد لمعرفة ما يمكن اتخاذه من إجراءات تتعلق بالتجمعات الكبيرة وعلى رأسها المدارس بمراحلها المختلفة.

وكانت وزارة الصحة الإماراتية قد أعلنت عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لأشخاص من جنسيات مختلفة احتكوا بحالتين تم تشخيصهما خلال سباق طواف الإمارات الذي تم إلغاء آخر مرحلتين منه.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية ان المصابين هم روسيان وإيطاليان وألماني وكولومبي "تم التعرف عليهم من خلال فحص المخالطين للإصابتين اللتين تم الإعلان عنهما في سباق دراجات طواف الإمارات".

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وألغيت المرحلتان الأخيرتان بعد تشخيص إصابة فنيين من احد الفرق المشاركة، ما دفع السلطات الى وضع عشرات المتسابقين والفنيين وغيرهم في حجر صحي في فنادق بأبوظبي.

وسمح لافراد بعض الفرق بالمغادرة، لكن العديد من الأشخاص لا يزالون قيد المراقبة. وارتفع عدد الإصابات المسجلة في الامارات الى 27 بينها خمس حالات أعلنت السلطات شفاءها.

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