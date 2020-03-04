مران الأهلي.. محاضرة لفايلر.. وانتظام معلول في التدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

أنهى فريق الأهلي مرانه الثالث مساء اليوم الأربعاء، على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا؛ استعدادًا لمواجهة صنداونز الجنوب أفريقي عصر السبت المقبل باستاد لوكاس موريبي.

الأهلي يحل ضيفًا على نظيره صندوانز الجنوب أفريقي ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وواصل الأهلي تدريباته على مجمع ملاعب جامعة بيرتوريا؛ حيث عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران وتحدث فايلر مع اللاعبين عن بعض الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بمواجهة صن داونز، وشرح البرنامج التدريبي الذي يرغب في تنفيذه في اليوم الثالث للفريق في جنوب افريقيا.

وكان فايلر قد حرص على التوجه مبكرًا إلى ملعب التدريب في مدينة بريتوريا، الذي يستضيف تدريبات الفريق ابتداء من اليوم بنصف ساعة، لمعاينة الملعب.

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وشهد المران انتظام علي معلول، لاعب الفريق بعدما خضع لبرنامج تأهيلي على مدار اليومين الماضيين؛ للتعافي من الإجهاد في العضلة الأمامية.

ولم يشارك معلول في تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين؛ بسبب معاناته من الإجهاد البسيط في العضلة الأمامية الذي تعرض له في مباراة صن داونز الجنوب إفريقي السبت الماضي باستاد القاهرة.

واكتفى معلول خلال اليومين الماضيين بتنفيذ برنامج تأهيلي تحت إشراف الدكتور خالد محمود الذي أعلن أن اللاعب سيكون جاهزاً للمشاركة في مران الفريق الجماعي اليوم.

يُذكر أن الأهلي قد حسم لقاء الذهاب لصالحه بالفوز بهدفين نظيفين سجلهما لاعبه التونسي على معلول في شباك صندوانز.